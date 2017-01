Vereador e Secretária articulam abertura de vagas na Educação infantil

Segundo a Assessoria de Imprensa da Câmara, na tarde desta quinta-feira, dia 06, o vereador Silvio Tondo (PP), esteve reunido com a Secretária de Educação do Município, Leslie Maicá, para debater a abertura de uma turma de educação infantil nas dependências da Escola Estadual Antonio Candido de Freitas, na Picada Grande, interior de Caçapava do Sul.

Acompanhou o vereador a Diretora da Escola, Rosa Maria Oliveira, que está disposta a ceder espaço para uma turma de educação infantil do município. O educandário pertence ao Estado, por isso, que segundo a Secretária é necessário primeiro fazer um estudo da demanda para depois pedir autorização para 13º Coordenadoria Regional de Educação. Leslie gostou da ideia e vai levar ao conhecimento do Prefeito Giovani Amestoy para a decisão.

O Vereador e a Secretária ficarão em contato para as novas etapas deste processo, que vai beneficiar segundo o Vereador a comunidade da Picada Grande e região. “ Serão mais vagas para a educação infantil, mas agora no interior”, disse Silvio.