Vereador mais antigo da cidade vai deixar a Câmara

Depois de 28 anos na Câmara de Vereadores de Caçapava do Sul e sete mandatos, o vereador Pedro da Silva Gaspar (PP), 69 anos, vai deixar o Legislativo caçapavano no dia 31 de dezembro de 2016.



A poucos dias de sair da Câmara, o vereador concedeu entrevista à Gazeta para contar sua história no parlamento. Conhecido por sua postura e comportamento, algumas vezes, polêmicos, Pedro Gaspar contou sua trajetória política e momentos interessantes da vida pública.



Gazeta – Quando e como iniciou sua vida pública?

Pedro Gaspar – Comecei no ano de 1966, quando montei um bar. Logo após construi o Salão de Baile 13 de Maio, no bairro São João. Também toquei gaita no conjunto “Os Boinas Azuis”. Ganhei dinheiro naquela época, às vezes não dava tempo nem de contar o dinheiro, jogava dentro de uma bolsa, que guardo até hoje.

Durante um desses bailes, o saudoso prefeito Carlinhos Melo apareceu e perguntou se podia conversar com o povo, ele era candidato na época. O baile estava lotado, parei a música para ele falar e depois pedi voto pra ele. Também fui cabo eleitoral do vereador José Antônio Chaves Dias, depois do Ibrantino Ferreira. Assim entrei na política.



Outro dia, estava jogando um “pifizinho”, quando chegou o saudoso ex-prefeito Ismael Eilers trazendo uma ficha do PDS para eu assinar, isso no fim da Ditadura Militar. Ele insistiu tanto que acabei assinando, pois valia a pena ser político, tu era respeitado.



Gazeta – Como foi a sua primeira eleição, em 1988?

Pedro Gaspar – O Jorge Abdalla me convidou para ser candidato a vereador, aceitei para ajudar o partido. Naquele ano tinha menos eleitor do que hoje, fiz 796 votos. Eu conhecia muita gente, pois minha casa sempre foi comitê de todos os candidatos a prefeito do PP. Todos. E sempre trabalhei para o meu povo. Uma vez uma mulher quase ganhou bebê no meu auto. Quando cheguei na porta do hospital, ela deu a luz nos braços das enfermeiras.

Na política, me incompatibilizei com muita gente, ouvi várias coisas de quem não gostava dos meus candidatos, mas dizem que a política é a arte de engolir sapo, então minha barriga já tá que é uma lagoa.



Uma vez lá no final da rua Veranópolis, no bairro Santa Rita, uma mulher me chamou de puxa-saco. Pedi voto e ela disse: não Pedrinho, tem que mudar, sempre os mesmos, tem que mudar.



Então, disse pra ela: por que você não concorre? E ela ficou brava comigo e esbravejou: é verdade, tu sempre foi puxa-saco deles. Fiquei irritado com aquilo, mas tive de aguentar no peito, fui para casa e tomei água para me acalmar. Aconteceram muito mais coisas, que não dá pra contar em uma única entrevista.



É bom salientar que passei por isso sempre defendendo os candidatos do PP. E hoje as pessoas que deveriam me dar valor, não dão. Quando fazia campanha dizia sempre; ‘se não for votar no meu candidato a prefeito, não precisa votar em mim’. Eu falava… ‘Depois vocês me elegem, mas não o meu prefeito, e daí fica difícil de trabalhar’.



Gazeta – Como foi seu primeiro dia no Legislativo?

Pedro Gaspar – Meu primeiro dia foi patinando, pois eu não sabia coisa nenhuma, como qualquer novato. Lembro que a Câmara era ao lado da Prefeitura, o Samorin Vargas Dias era o presidente.



Ele vinha e me marretava. E eu não tinha defesa, porque não sabia. Daí, comecei a observar como ele e outros atuavam, ouvia para aprender. Tenho facilidade de assimilar e sei juntar o A e o B. Com o passar dos tempos, eles padeceram em minhas mãos e pagaram com juros e correção monetária.

Gazeta – Naquela época como eram os debates?

Pedro Gaspar – Eram fortes. Tinha o Samorim, depois veio Delfino Souza Neto, homens de cultura, de postura, aprendia com eles, em debates fortes. Quando você é vereador, tu tens que falar forte, defender teu povo com convicção daquilo que o povo precisa.



Uma vez o Samorin reclamou que não tinha estrada no interior e eu era presidente da Comissão de Obras da Câmara. Ele disse na Sessão que não tinha estrada na Picada e que se o presidente da Comissão fosse lá, tinha que ir a cavalo. Então, pedi a palavra, marquei o dia e disse pra ele me esperar em casa com os cavalos encilhados. Fui, chegando lá, o Samorin não estava. E nem sinal dos cavalos. Na outra Sessão “descasquei” o vereador com bastante força. Entendi que ele queria apenas era jogar pra torcida.



Gazeta – Como surgiu o termo vereador Pitoco?

Pedro Gaspar – Nasceu da minha cabeça quando assumi a presidência da Câmara. Porque todo homem sério e honesto, que visa aplicar bem tostão por tostão arrecadado da sociedade, e não faz nada mal feito, é um homem Pitoco ou Pinguim, como queiram. Pode revisar a Igreja ou a cidade de cabeça para baixar que não vão encontrar nada de errado meu.



Sou um homem que trabalhei 28 anos para a comunidade, não visando interesse pessoal. Tanto é, que fiquei todo esse tempo aqui e não consegui nada com o dinheiro da Câmara. Sinto até hoje ter vendido minha bailanta que fiz através de um empréstimo na Caixa Federal. O Albidom Nascimento foi meu avalista, pois ninguém queria ser. Diziam que não iria pagar só tocando gaita. Fiz dois bailes e saldei o empréstimo.



Pitoco nasceu da seriedade e da maneira do Pedro Gaspar administrar. Hoje a gente vê tanta gente administrando mal o dinheiro do povo, que não dá nem para assistir a televisão, que a gente fica horrorizado.

Gazeta – Quais projetos e ações que o senhor destacaria na sua carreira?

Pedro Gaspar – Têm inúmeros projetos, entre eles, a obrigatoriedade do teste da orelhinha e do Pezinho, calçamento de uma porção de ruas, redução dos valores das diárias na Câmara, criação da Ouvidoria da Câmara. Fiz tanta coisa que até nem lembro agora. Foi um bocado.



Um das coisas que me deixou triste é não ter conseguido trazer uma UTI para Caçapava, lutei, mas não deu e isto é o que me deixa frustrado ao sair da Câmara. O que me alegra é saber que consegui resolver muita “dor de cabeça” das pessoas.

Gazeta – Fale sobre sua relação com integrantes do seu partido?

Pedro Gaspar – Tem gente do partido que sempre me ajudou, mas já paguei por tudo que fiz nestes 28 anos em defesa do PP, colocando minha casa à disposição do partido, coisa que nenhum outro vereador do partido fez. Visitei casa por casa da cidade e no interior acompanhando os candidatos a prefeito da nossa sigla. Muitas vezes fazendo promessas que a gente sabia que não podiam ser cumpridas, mas a gente fazia, tinha que ganhar a eleição. Sei que tem gente que me botou e ainda coloca uma bola nas costas, no entanto, sei que sempre fui útil ao meu partido.



Tenho uma lista enorme de pessoas para agradecer. Amigos que me ajudaram durante o tempo que estive aqui. Estas pessoas merecem meu reconhecimento, só não vou mencionar nomes para evitar esquecer de alguém.



Gazeta – Como o senhor sai da Câmara de Vereadores?

Pedro Gaspar – Saio do Poder Legislativo de cabeça erguida e com a certeza do dever cumprido. Sou um sujeito que tenho as mãos limpas e quero dizer para sociedade o seguinte: quem quiser saber o que o Pedro Gaspar tinha quando ele entrou na política e o que ele tem hoje, basta procurar o meu contador Nestor Silveira, pode ir lá perguntar. Todos os homens públicos deveriam fazer isso. Assim dá para saber se o que ele adquiriu foi com sua renda ou ele meteu a mão naquilo que não era dele. O que consegui na vida foi trabalhando. Vendi umas casinhas e uma chácara que adquiri com o meu bar e minha bailanta, que depois também vendi.



Gazeta – O que o senhor pretende fazer agora que vai sair de cena?

Pedro Gaspar – Quem disse que vou sair da política. Apenas não concorri a vereador nesta eleição, mas ajudei a eleger meu assessor. Em breve entrarei em contato contigo Marcelo para outra entrevista para lhe contar novidades.



Gazeta – Que mensagem o senhor deixa ao povo caçapavano?

Pedro Gaspar – Se fosse procurar no dicionário não encontraria palavras para representar minha gratidão pelo povo de Caçapava por oportunizar que ocupasse uma cadeira por tanto tempo no Legislativo. Obrigado Caçapava do Sul.

Por Marcelo Marques