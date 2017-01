Vereador pede apoio a Deputado para a permanência da 8º CRS

O Vereador Marquinho Vivian (PMDB), Vice Presidente da Câmara, esteve na manhã de terça-feira, dia 24, em Porto Alegre para uma audiência com o deputado estadual do PMDB, Juvir Costela.

A reivindicação do vereador é o pedido de apoio contra o possível fechamento da 8º Coordenadoria Regional de Saúde, com sede em Cachoeira do Sul, no qual Caçapava pertence.

Segundo o Vereador, essa será uma reivindicação de todos os vereadores para os seus Deputados, como forma de pressionar o Governo a não fechar a 8º CRS.

Conforme a Assessoria de Imprensa da Câmara, durante o encontro, Vivian enfatizou ao Deputado que se o Governo do Estado resolver fechar a 8º CRS, Caçapava gostaria de ser transferida para a 4º CRS, com sede em Santa Maria, evitando que os pacientes do município sejam transferidos para cidades mais longe, como a fronteira.

“ O plano A dos vereadores e do Executivo é manter a Coordenadoria de Cachoeira, mas se isso não for possível, que a transferência seja para Santa Maria”, disse Marquinho.