Vereador solicita novo itinerário para busca de pacientes

O Vereador Líder do Governo na Câmara, Paulo Pereira (PDT), protocolou na tarde desta sexta-feira, dia 03, na Prefeitura, um ofício solicitando ao Prefeito que a Secretaria de Saúde mude o seu itinerário na busca dos pacientes que viajam para outros municípios.

Segundo o Vereador, atualmente a maioria das pessoas precisam vir até a Secretaria de Saúde para pegar o transporte ou em pontos estratégicos através de avaliação do setor de transporte da Secretaria de Saúde. No seu pedido, Pereira solicitou que o ponto de encontro dos usuários para pegar o transporte seja nos ESFs (Posto de Saúde), da sua região. Na Vila Batista o ponto de encontro será em frente ao lava Jato da Presidente kennedy.

De acordo com o parlamentar, se o paciente vai utilizar os veículos da saúde e reside por exemplo na promorar, o motorista pega o paciente no ESF I, esse critério seria para todos os postos, de acordo com a região que o usuário mora. Esta solicitação vale apenas para as áreas de abrangência dos ESFs, porque quem mora no centro pode pegar o transporte na Secretaria da Saúde.

O vereador entregou o pedido para o Secretário Geral, Nei Tavares, porque o Prefeito estava viajando. ” Estou fazendo esta solicitação porque principalmente no inverno fica díficil as pessoas se locomoverem até o centro”, disse.