Vereadora de Guaíba é suspeita de desviar materiais da prefeitura

Uma vereadora de Guaíba, de 46 anos, foi presa na tarde desta segunda-feira, dia 23, por policiais da delegacia do município, com base em mandado de prisão preventiva. Ela é suspeita por peculato (apropriar-se de bens públicos, em razão do cargo que exerce).

Segundo a DP de Guaíba, em sua residência, os agentes encontraram materiais de escritório, higiene, limpeza e alimentos, que teriam sido desviados à época em que era secretaria de assistência social de Guaíba. Segundo a delegada Sabrina Doris Teixeira, a presa será encaminhada a um presídio feminino em Guaíba.