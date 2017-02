Vereadores participam de audiência com o Diretor de Defesa Agropecuária

Na quarta-feira, dia 08, o Presidente da Câmara, Ricardo Rosso e o Vice Presidente Marquinho Vivian, estiveram em Porto Alegre para uma audiência com o Diretor de Defesa Agropecuária da Secretaria de Agricultura do Estado, Antonio de Quadros, para tratar sobre possíveis mudanças na GTA e do exame do Mormo.

Segundo os Vereadores, as regras e a fiscalização sobre a Guia de Trânsito Animal (GTA) precisam mudar, para prevalecer o bom senso das autoridades no que diz respeito ao trânsito do animal, principalmente nas propriedades rurais, onde o produtor utiliza o cavalo para o trabalho.

Já sobre o Mormo os vereadores solicitaram mais tempo na exigência do exame e também mudanças na logística de fiscalização. Segundo o Diretor, a Secretaria está planejando implantar o chip nos animais, para obter a identificação completa do cavalo e todas as informações sobre o animal, sendo assim mais fácil controlar e ser justo com quem respeita a legislação , facilitando também a fiscalização nas Inspetorias Veterinárias.

Conforme a Assessoria de Imprensa, os parlamentares sugeriram também que quando as Inspetorias Veterinárias fizerem paralisação, no qual está sendo comum devido o parcelamento do salário por parte do Governo do Estado, fique sempre um técnico de plantão para atender os produtores.

“Existem servidores nas Inspetorias de todo o Estado que são aposentados mas estão com abono permanência, com isso, pedimos a diretoria que consiga através do bom senso resolver este problema, que nos dias de paralisação fique sempre alguém de plantão, porque é direito e legítimo os servidores fazerem a sua paralisação, mas o homem do campo precisa do atendimento, por isso, que este plantão é necessário”, disse o Vereador Marquinho Vivian.