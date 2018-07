Há mais de 10 anos o ciclista Jaison José de Oliveira, natural de Santa Catarina, percorre as estradas do Brasil. Ele saiu de Minas Gerais há cinco meses e visitou Caçapava na segunda-feira, dia 2. No dia seguinte partiu para o Uruguai.

Ele pedala 50 quilômetros por dia carregando uma caixa plástica de supermercado com duas cachorras:a catarinense KatyMahoney de oito anos e a mineira Peregrina de cinco meses.