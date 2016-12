Vídeo mostra colisão de carro em parede na Benjamin

Um vídeo mostrando a colisão de um veículo em Caçapava do Sul, na manhã de domingo, dia 18, está circulando no aplicativo WhatsApp.



A imagem e o áudio foram captados por uma câmera de segurança às 6h na Rua Benjamin Constant, próximo ao Saladão da Frutas.



Segundo a Brigada Militar (BM), o motorista do Fiat Uno, placas de São Jerônimo, sofreu ferimentos leves e não apresentava sinais de embriaguez. A informação da BM é de que o carro teve falha mecânica.