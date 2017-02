Vídeos do concurso da Corte Carnavalesca é produzido em estúdio

Aconteceu ontem, dia 09, o ensaio de fotos e gravação dos vídeos das candidatas que disputam ao título de Rainha e Princesa do Carnaval 2017 de Caçapava do Sul.

Antes da gravação dos vídeos e ensaio fotográfico, as meninas foram produzidas pelo Salão de Beleza Sereia do Sol, que presenteou as meninas com “Um dia de beleza”.

Após, elas gravaram um vídeo nos estúdios do site TNT apresentando seu perfil e “samba no pé”, com figurino e produção de Omar Fernandes. O vídeo deve ir ao ar na próxima semana, através de link de votação, onde os internautas poderão escolher quem serão as representantes do Carnaval Municipal.

O concurso que escolherá a Corte do Carnaval 2017 é uma promoção da Secretaria de Cultura e Turismo.