Eduardo Domingues (centro) com integrantes do Rotary Sentinela

Foto: Marcelo Marques / Gazeta

O governador do Distrito 4780 do Rotary Club, Eduardo Domingues, visitou Caçapava na quarta-feira, dia 26. Domingues, que é dentista em Uruguaiana, está cumprindo uma série de visitas aos clubes de serviço do Distrito, que é o maior do Estado, compreende os municípios das regiões Campanha, Fronteira-Oeste e Zona Sul.



Em Caçapava, o governador foi recepcionado pelos rotarianos no pórtico de entrada da cidade. Após, esteve com o prefeito Giovani Amestoy (PDT), concedeu entrevista à rádio Caçapava, visitou a Ascai, Hospital de Caridade Dr. Victor Lang e Banco da Amizade.



Domingues plantou uma árvore em um dos canteiros da rua Sete de Setembro, participou de reunião no Rotary Caçapava Sentinela. À noite compareceu a um jantar no Taverna Festas e Eventos, com sócios dos Rotary Caçapava e Sentinela.



– Além de conhecer o trabalho realizado pelos clubes nos municípios, estamos reforçando a Menção do presidente do Rotary Club Internacional, Barry Rassin, que é fortalecer e apoiar os clubes e dar mais enfoque e expansão aos serviços humanitários. Outra de nossas metas e aumentar o número de sócios. Aproveito para convidar os caçapavanos a participar. O mundo precisa de pessoas para causar mudanças positivas e duradouras nas cidades – disse.

OUÇA A ENTREVISTA COM O GOVERNADOR (clique no Play)



Por Marcelo Marques / Gazeta de Caçapava