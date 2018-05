Nesta quinta-feira, dia 17, a Parrilla El Rancho Parrillados Pub apresenta o cantor nativista Volmir Coelho, vencedor da 10ª edição da Sentinela da Canção (2012) com a música “O Poema Rabiscado”. Ele escreveu a letra para sua filha Vitória, na época com quatro ano.

Natural de Santana do Livramento (RS) passou grande parte de sua vida trabalhando em propriedades rurais do município, mais precisamente no 5º Distrito do Carcávio. Começou sua trajetória na música acompanhando artistas como Adair de Freitas e Nelson Cardoso.

Participa dos festivais nativistas do estado há muitos anos, sendo que desde que se estabeleceu na cidade, a cerca de 10 anos, de forma mais efetiva. Teve suas composições e interpretou outras premiadas em alguns dos maiores festivais do RS, como Reponte da Canção (São Lourenço do Sul), Um Canto para Martin Fierro (Santana do Livramento), Gauderiada da Canção (Rosário do Sul), Reculuta da Canção (Guaíba), Estância da Canção Gaúcha (São Gabriel) entre outros.

Em suas composições, retrata o dia-a-dia do homem no campo, unindo a isso temáticas sociais, como nas composições: A Bala Perdida; A Porta, O “M” das Mãos e tantas outras. Já teve seus trabalhos gravados por grandes nomes da música do RS, como Cesar Oliveira e Rogério Melo, João Chagas Leite e Ricardo Martins.