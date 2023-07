Caçapava na onda L?

William Brasil – Assessor de Imprensa

Semana passada, o deputado Mainardi (PT) homenageou – com auxílio de Giordano Borba, caçapavano e assessor do PT – o diretor do Campus Caçapava da Unipampa, José Rojas, que ganhou medalha da Assembleia Legislativa por seu serviço prestado à Educação. Merecida homenagem. Dois vereadores, Silvio Tondo (PP) e Mariano Teixeira (PP), marcaram presença. Entenderam que a universidade está além de partidos. Sentimos falta dos demais legisladores.

Presente e Futuro em Santa Maria

Na segunda-feira (17), o diretor-geral da Seduc, Paulo Burmann (ex-reitor da UFSM), se reuniu com o prefeito de Santa Maria, Jorge Pozzobon (PSDB), – quem deveria indicar Rodrigo Décimo (UB), seu vice, para a sucessão, mas o partido dele está querendo “desembarcar” do governo. O atual prefeito e o candidatíssimo ao cargo Burmann (PDT) discutiram a Educação de Santa Maria. Infraestrutura da rede educacional e ensino de turno integral foram as pautas do encontro.

Artesana – PDT

Pintar um novo quadro? Esculpir um novo “prefeiturável”? Lapidar vereadores para uma possível maioria na Câmara na legislatura 2025-2028? Essas são as missões do novo presidente do PDT, Cassius Poglia, empresário respeitado na cidade, que fundou a saudosa cervejaria Artesana (cuja palavra está relacionada à arte e ao artesanal, produzido in natura), já dirigiu a Câmara de Vereadores, foi secretário municipal e, atualmente, é assessor de Gabinete direto, ligado ao Prefeito. Cassius agrega e tem a missão de fazer o PDT ser o maior partido do município e seguir como a maior bancada do Legislativo.

O novo Guri?

Na primeira eleição em que concorreu Giovani Amestoy (PDT), muitos diziam, inclusive ex-prefeitos e concorrentes, que o “Guri” era novidade. Passados dois mandatos, ao término desta gestão, Amestoy estará fora da disputa. Mas seu partido deverá ter – ou não, depende do que mostrarem as pesquisas eleitorais prévias – um sucessor para prefeito(a) ou vice. Muito se fala na cidade de um novo “Guri”, que não é mais tão novo quanto o foi Giovani, eleito aos 30 anos. Mas…

O novo Guri? 2

Na sua primeira candidatura a prefeito, Darlan Freitas (PSB), o “Novo Guri”, saiu da quarta colocação na penúltima pesquisa para a segunda posição no resultado final, após receber apoio do Coronel Tiaraju (que não pode concorrer e declarou apoio a Darlan. Este apoio já não existe, dizem). Ano que vem, saberemos se o crescimento meteórico de Darlan foi devido ao apoio (que mostra que o Coronel “não tá morto, e peleia na disputa”), ou se as lives mantidas pós-eleição (e que seguem até hoje) consolidaram o projeto do candidato. Algo é certo: ele tem vantagens sobre Amestoy (que não pode mais concorrer) e o Coronel, que vai ter de pedir de volta os votos emprestados.