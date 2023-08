Muito se fala que o prefeito está fora da próxima disputa, mas uma peça-chave e fundamental da atual Administração, seu vice, Luiz Guglielmin, segue firme e forte. Guglielmin, que já foi secretário em gestões de outros partidos e preside há anos o PSDB (partido do Governador) na cidade, pode fortalecer a sigla e se lançar candidato a Prefeito nas próximas eleições.

Dá um “Guglis” 2

O vice-prefeito é conhecido, na atual Administração, por sua comunicação assertiva e por aproximar, devido a sua forma de dialogar, não só o Executivo e o Legislativo, mas as Secretarias de Governo e a população. Entrada e diálogo com demais partidos do município, sabemos que ele tem! Então, seu nome na majoritária seria o “normal” do governo atual. Veremos!

PT/PSB e PP juntos e shallow now

Duas fotos circularam nas redes sociais da Segunda Capital Farroupilha nesta semana. Na primeira, Giordano Borba, um dos líderes do PT caçapavano, e Darlan Freitas, cabeça de chave do PSB, estão sentados, sorrindo. Conforme a legenda, discutem cultura e política. As siglas partidárias já se aliaram na última eleição para Presidente. Será que vão se alinhar na municipal? Na segunda foto, o companheiro petista está com Lúcio Moreira, um dos nomes sempre namorados pelos progressistas para concorrer a Prefeito. Será Lúcio o novo nome do PP caçapavano?

Geocentro político

Paulo Burmann, diretor da Seduc e ex-reitor da UFSM, responsável pela autorização dos projetos dos Geoparques Caçapava e Quarta Colônia, corre livre na pista pedetista no Coração do Rio Grande. Isso porque Marcelo Bisogno, ex-presidente do partido, anunciou sua saída, na semana passada, para ir para o UB. Dias depois, partidos como o PSB e o Democratas já se reuniram com o PDT-SM para discutir uma aproximação no próximo pleito.

PL na pista

Com a saída de Patrícia Castro (agora aliada ao governo municipal) para a Secretaria da Saúde e a entrada de Jeferson Luiz Gonçalves (MC Mano) na Câmara de Vereadores, o Partido Liberal de Caçapava, presidido por Marcos Nottar e que tem lideranças fortes, como Flávio Monteiro (ex-secretário Municipal), Eneida Lopes (ex-diretora da escola Augusto Victor Costa, e que foi candidata a vice-prefeita de Zauri Tiaraju) e Joel Ribeiro (ex-secretário), se fortalece nos holofotes e pode aumentar sua cadeira para duas nas próximas eleições. Sabe-se, também, que o partido quer lançar candidato a Prefeito e/ou a Vice.