William Brasil – Assessor de Imprensa

Os partidos políticos já começaram as primeiras reuniões com filiados e diretório, pensando nas eleições municipais de 2024. Em Caçapava, dias atrás, o PDT se reuniu, e nomes como Caio Casanova (vereador), Aline Torres (ex-prefeita de Santana da Boa Vista) e Stener Camargo (atual secretário de Cultura e Turismo) figuram numa majoritária dentro do partido.

Quem será o prefeito? 2

Quem vencer a disputa no PDT terá a frente nomes como Marcelo Spode (PP) ou sua esposa, a professora Cristina (PP); Mariano Teixeira (vereador – PP); Darlan Freitas (PSB), que ficou em 2º na última eleição, com apoio do Coronel Zauri Tiaraju (UB), que deverá estar desimpedido juridicamente para concorrer na próxima. Nomes como Boca Torres (vereador – PT) e Luiz Taschetto (MDB) deverão ser escutados também nas prévias.

Ou será prefeita?

Não é novidade uma mulher na disputa para a Prefeitura. Neli Abascal e Rosane Abdala já foram candidatas pelo PP. Teca Macedo já foi candidata a vice pelo PDT, que teve a candidata a deputada Jussarete Vargas com mais de três mil votos na última eleição, e tem ainda a ex-prefeita de Santana da Boa Vista, Aline Torres. No partido, ambas estão na pré-disputa.

Ou será prefeita? 2

O MDB já teve nomes fortes, como a professora Rosilda Freitas, na Câmara, e por que não na disputa à Prefeitura? O PL tem atualmente o nome de Patrícia Castro, filha de ex-prefeito e que pode ser uma aposta. O PSB também fez uma votação expressiva com a candidata Ana Paula Corrêa, que só não entrou nesta legislatura por falta de coeficiente do partido e pode ser uma aposta. É hora de olhar – também – para os números e eleitores delas, além da força!

Em São Sepé

Temos um novo prefeito em São Sepé! Literalmente. O jovem, dinâmico e competente Fernando Vasconcellos, vice do – respeitado em todo o Estado – prefeito João Luiz Vargas, assumiu a Prefeitura da cidade vizinha nesta semana. Isso porque Vargas está de férias. Fernando tem competência de sobra e cacife para ser o substituto de João Luiz na próxima eleição, caso o “Barbudo”, como se autonomeia, não vá para a reeleição.