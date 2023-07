Recortes do Brasil

Por William Brasil – Assessor de imprensa

Pesquisa eleitoral aquece Caçapava

Algumas pessoas que passavam pelas frias e úmidas ruas caçapavanas na última semana foram alvo de uma pesquisa de cenário para as próximas eleições, segundo informava um dos “pesquisados anônimos”.

Pesquisa de quem?

Alguns dizem ser encomendada pela atual administração, com o intuito de lançar uma candidata mulher. Na coluna passada, informei a disputa interna entre Jussarete Vargas (vereadora) e a ex-prefeita de Santana, Aline Torres. Mas, com a posse de uma nova secretária de Saúde, Patrícia Castro (PL), que se juntou ao grupo que comanda a Prefeitura, dizem que essa pesquisa pode ser para fortalecê-la, e que ela pode mudar de partido. Ou, quem sabe, uma dobradinha do PDT com a secretária Andressa Lisboa na majoritária com Patrícia? Ou, quem sabe, com o Coronel Tiaraju (UB), o pai da secretária de Saúde?!

Pesquisa de quem? 2

Dizem que o bom filho, à casa, torna! Outro boato é que essa pesquisa foi encomendada pelo ex-prefeito Otomar Vivian (PP), que já foi deputado estadual, secretário de Estado, e o que quis ser na política gaúcha – e voltaria de vez para a 2ª Capital Farroupilha. Sabemos que quem quer voltar também sonda o cenário. Será?

Game Of Thrones caçapavano

Se se confirmar a volta de Otomar Vivian (PP) – no partido que tem duas alas querendo disputar a majoritária –, podemos ter, além dele, Zauri Tiaraju (UB) na disputa e, por que não, o retorno de José Erli Vargas (MDB), que já são velhos conhecidos caçapavanos e reergueriam seus partidos, disputando com “novidades” como Darlan Freitas (PSB), o indicado do PDT (ainda indeciso, mas que dizem que será uma mulher e que pode ser vice de um desses citados) e do PT.

Na rabeira da estrela

Falando em PT, após a coluna anterior citar um vereador que pode estar na disputa, uma constelação toda apareceu, e nomes como o do ex-candidato a prefeito, Toninho Rodrigues, podem ressurgir, além de uma ala do PT estar construindo o lançamento de três novos candidatos: o assessor parlamentar Giordano Borba, além de convites que estão surgindo para Jordano Barcellos (diretor da DB) e até para o diretor do campus caçapavano da Unipampa, José Rojas, aparecem no cenário do partido do atual Presidente Lula, a estrela da vez.