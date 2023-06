Recortes do Brasil

William Brasil – Assessor de Imprensa

Esta semana, estreio coluna na Gazeta, o primeiro veículo de comunicação que trabalhei aqui no Estado, onde estou há nove anos. Agora, moro na capital gaúcha e falo sobre o cenário político nas prévias das eleições de 2024

Famurs é “Campo Bom”

Ocorreu, nesta terça-feira, a posse do novo presidente da Famurs (a federação dos municípios gaúchos), Luciano Orsi, prefeito de Campo Bom. O evento (foto) teve a presença de centenas de autoridades de todo o Estado – prefeitos, vices, deputados, vereadores, governador Eduardo Leite –, além de Paulo Ziulkoski, presidente da Confederação Nacional dos Municípios, e este singelo colunista, que acompanhou de perto os bastidores.

No “Coração” da Política

Paulo Burmann, que é considerado um dos principais nomes do Estado na Educação e que foi indicado pelo Diretório Estadual do PDT-RS para a Direção Geral da Secretaria Estadual de Educação na composição com o governo, conquistou mais um espaço: a presidência do partido no quinto maior colégio eleitoral do RS, Santa Maria, onde seu nome, assim como o de Valdeci Oliveira (PT) e Beto Fantinel (MDB), figura entre os favoritos. Por lá, não se descartam dobradinhas com o PDT.

Prefeito dos Geoparques

Caçapava conquistou o selo Geoparque Unesco, através da união entre UFSM, Unipampa e Prefeitura (em especial através da força e insistência em defender o projeto dos secretários Stener Camargo e Cássia Freitas), e agora levou o prefeito Giovani Amestoy a se tornar o Prefeito dos Geoparques no Estado, importante cargo que pode garantir mais recursos e diálogo ao município na capital.

Diversidade

A mulher trans de Santa Maria, Luiza Barros, conhecidíssima no cenário LGBTQIAP+ no Estado por apresentar Paradas do Orgulho e Concursos de Beleza, é a nova vice-presidente do PDT Diversidade no RS. No quadro, eu articulo com ela políticas de igualdade e inclusão, dentro do partido.