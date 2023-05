A vida em marte, etc.

Semana passada, depois daquela chuvarada toda, meio sem assunto para escrever, pedi à minha filha que ainda mora comigo a metade do mês, a sugestão de um tema para discorrer aqui na Gazeta, e ela me sugeriu A vida em Marte kkkk

Capaz que eu iria me aventurar por esse terreno que, aliás, nem ao nosso planeta pertence! Já é uma luta renhida para a gente tentar entender o povo aqui deste nosso planeta, quem dirá lá pra Marte, que fica muito pra lá de Uruguaiana. Eu apenas imagino que, se existir algum tipo de vida por lá, ela seja microscópica. Dessas que a gente não enxerga a olho nu. Nem sei se existe gravidade lá naquelas lonjuras para manter a bicharada em pé ou mergulhada nas águas daquelas lagoas de perder de vista.

Sinceramente, nesta quadra da vida, tenho coisas mais consubstanciadas para me preocupar ou matar a minha curiosidade com assuntos caçapavanos mesmo: o preço do toco de angico ou vassoura vermelha para a lareira, por exemplo; quando é que o Lula vai se aposentar da política e não querer mais ser presidente; quando é que irão arrumar as ruas das vilas de nossa cidade e limpar o lixaredo espalhado por tudo quanto é canto; quando é que vão pintar o Hospital por fora; quando é que vão terminar a reforma do prédio da Prefeitura, em obras há cerca de quatro anos; quando é que irão recolocar os paralelepípedos que a Corsan e a própria Prefeitura retiram das ruas, abrindo buracos para consertar tubulações enterradas; quando é que os motoqueiros vão deixar de estacionar suas motos nas vagas dos automóveis, ocupando os escassos espaços do Centro da cidade; e até saber quando é que algum prefeito vai ter coragem para trazer o Bombeador e mandar ”rebocar” o Forte. Uma vez, gastaram mais de R$ 1 milhão só para arrancar umas raízes de figueira braba que nasceram nas muralhas.

Bom, mas aí muitos dirão que eu até já fui prefeito e também não dei jeito em outros problemas historicamente encravados. Na defensiva, me permito relembrar de algumas celeumas que grassaram por aquelas épocas: não queriam que eu asfaltasse o Centro da cidade e, depois, queriam que retirasse o asfalto da Rua Quinze, até o assunto ser deferido pelo Ministério Público que trata da preservação do patrimônio histórico (houve um parecer de que não havia afetado os nossos bens do equipamento público); criticaram o estacionamento rotativo até acabar com os azuizinhos; denunciaram o enfumaçamento das paredes do Forte Dom Pedro Segundo pela realização do Réveillon Gaudério em 2009; recebi pedidos diversos para que não mandasse asfaltar certas ruas do Centro, sob o argumento de que a água das chuvas, não percolando, alagaria as lojas do comércio e os carros andariam mais velozes, perigando a segurança das crianças que brincavam soltas; na Coriolano, pediram para não prolongar o canteiro central, porque estaria prejudicando o acesso dos idosos às suas garagens; e por aí afora, muito mais escutei e respondi processos judiciais em consequência de diversas denúncias.

Será que existe algum tipo de marciano por aqui, em pleno século XXI pós-pandemia? Ou serei eu um alienígena disfarçado de ex-soldado, tentando me fazer de esperto em terras caçapavanas, onde nasci e me criei? Sei lá, entende, como diria Pelé, jogando diferentemente dos outros pernas-de-pau que entravam em campo no time do Santos em tempos idos.