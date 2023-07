Bolsonaro inelegível

Não faz muito tempo que prenderam o Lula, acusado de corrupção. Depois de uns dois anos, soltaram o Lula, anulando todos os processos em que havia sido condenado.

Recentemente, cassaram o mandato do deputado federal Deltan Dallagnol, eleito pelo Paraná no ano passado e que foi o promotor que acusou os corruptos presos na Operação Lava Jato, famosa e apoiada pela mídia e por grande parte da população desde o início, por combater a corrupção que existe no Brasil desde o tempo do Império dos Pedros.

Na década de 1990, também cassaram o Collor e tiraram-no da presidência, acusado de corrupção. Em 2016, apearam a Dilma do poder por impeachment, acusada das famosas pedaladas fiscais.

Agora, na semana passada, o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) tornou inelegível o Jair Bolsonaro, que foi derrotado pelo mesmo velho Lula em 2022, quando tentava sua reeleição.

Meu pai, se fosse vivo, diria que é muito “puxa e frouxa” na política brasileira. Ou será na Justiça do nosso país? Será mesmo que esse pessoal que realmente manda em nós, o povo, nunca vai se entender na definição sobre quem é que pode roubar e ficar solto e continuar roubando e quem é que deve ser impedido para o bem dos outros?

Qualquer cidadão comum, trabalhador de qualquer área de atuação ou serviço, já deve ter cansado de acompanhar e tentar entender os meandros e paranoias da política nacional, e nem se preocupa mais em saber qual é o mais corrupto deles na hora de votar. Tem muito eleitor que já adotou o seu corrupto de estimação e nem se preocupa mais se ele é de direita ou de esquerda. Continua votando neles com convicção de que não tem mais jeito mesmo.

Não estou aqui para defender ninguém, Deus me livre e guarde desses rolos de maçaroca e carrapicho. Mas é que a “peleia” na luta pela conquista do poder enveredou para caminhos de difícil caminhar, e pato novo, aquele que não dá mergulho fundo, nem deve tentar nadar em lagoa povoada de jacarés famintos. A “cosa” não é para amadores e são poucos os que ainda andam por aí faceiritos depois de muita lida, de lombo liso.

A judicialização da política virou rotina até mesmo nos países mais desenvolvidos do mundo. Até o Trump, todo poderoso ex-presidente americano recente, anda enrolado com a Justiça. Só não acontecem processos onde imperam as ditaduras e os mandatários, que se autoeternizam no poder, estão acima das leis pela força das armas, obrigando o povo a cabrestear de cabeça baixa, sufocando com o causismo aos que pensam em oposição capaz de lhes disputar o mando.

Mas se a democracia emana do povo, onde é que o povo entra nesse jogo? Ou não entra?

E a mídia, cada dia mais influenciadora, continua fazendo a cabeça dos incautos e ingênuos de plantão. ¿Hasta cuándo?