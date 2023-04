Num final de tarde de outubro, no intervalo dos aguaceiros, quando o sol já brilhava avermelhado lá pras bandas dos Lanceiros, me apareceu o Bertulino. Veio me fazer uma visita e assuntar algumas novidades da política paroquial da nossa terra.

Não quis nem tomar uns mates, por recém haver engolido um café em casa e porque permaneceria apenas até que o filho rapazote voltasse da casa de um amigo na Vila Henriques e lhe desse uma carona pra o outro lado da cidade, na Vila Esperança, ali perto do Forte, que dizia ser toda dele, pois foi justo onde, como um de seus primeiros moradores, arrumou uma máquina emprestada para arredar uma bruta pedra que afunilava em muito a rua de acesso. Não dava para passar dois carros um pelo outro, tão estreitinha era a passagem da estradinha feita pelos próprios moradores. E se ficasse esperando pela ação da Prefeitura, já teria mudado até o nome da Vila, porque Esperança é que não seria mais mesmo.

Entre um causo e outro e indagações mútuas, contou da especialidade de um cachorro perdigueiro de propriedade de um amigo seu. Animal de estimação, manso com todos de casa, brinquedo das crianças e um taura na caçada de perdiz.

De certa feita, o tal amigo saiu para um campo na costa do Seival para dar uns tiros numas perdizes. Lá pelas tantas, beirando a metade da tarde mormacenta de um veranico de agosto, o cachorro descobriu algo na costa do banhado, no meio de um capinzal de santa-fé, onde antigamente haviam plantado arroz.

O caçador experiente sabe quando a amarração do cachorro é de bicho diferente. O cusco se estaqueou, com a perna esquerda levantada, rabo abanando lentamente, em movimento pendular, e o focinho espichado para frente, de olhos arregalados, parecendo ter morrido e esquecido de cair. Foi chegando lentamente, procurando não tropicar em nada para não espantar a caça antes da hora, pé ante pé, com a espingarda empunhada e o dedo no gatilho. Ao alcance do traseiro do cachorro parceiro, cutucou-o levemente com o bico do coturno e uma ordem de “bamo”.

De repente, num susto para os três personagens, aquele baita bicho, parecendo uma galinha voadora, levantou batendo asas, e ele teve calma de esperar até que planasse para largar as duas conversas da velha dezesseis das confianças. Foi tiro dado, perdigão deitado, e bem no meio do lagoão que havia na costa do mato. Mais do que um azar. Como é que, tendo tanto lugar para cair, esse animal vai se meter logo dentro d’água?

Lamentava consigo mesmo a perda da caça tão preciosa naquelas bandas, quando ouviu o barulho do cachorro se atirando no arroio e mergulhando lá pro meio do alagado. E demorou! Quase uma meia hora. Deu tempo para sentar num cupinzeiro e fechar um palheiro fumacento para espantar o mosquital.

E lá vem o macanudo, encharcado de barro e botando água pelas ventas: uma baita traíra atravessada na boca e uma perna do perdigão ainda sobrando pra fora da bocarra da bocuda.

Viam-se monstruosidades nas caçadas de antigamente. Mas, não podendo perder o amigo nessas ocasiões, acreditei, registrei e lhes repasso por aqui, pelo ineditismo do fato.