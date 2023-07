Chuvaradas

Choveu a noite inteirinha Água mandada do céu Molhou meu poncho uruguaio Desabou o meu chapéu

Foi muita água que Deus mandou lá das alturas. Na verdade, a gente bem sabe que vem das nuvens que estão logo ali, acima das cumeeiras dos ranchos, pouco mais altas que um eucaliptal da fronteira, a campo fora, desses que os fazendeiros mandam plantar para abrigar o gado no tempo de verão, já que, por aquelas plagas, hay muito pouco mato.

Pois chuva, para mim, é sinônimo de lembranças antigas, dos tempos dos arroios cheios, quando os miúdos não podiam ir pra escola porque os ditos cujos não davam passagem a vau. (Esta palavra, aprendi no quartel, que é o mesmo que passo: um lugar no curso d’água onde se pode atravessar com os pés no chão, sem precisar nadar para alcançar a outra margem)

Depois que para a chuva, os bichos saem das tocas e dos abrigos para mariscar, pastar e dar uma espichada no esqueleto. “Desentanguir”, como dizia o meu pai. Nesses dias, é bom de caçar pombão e saracura na beirada do mato. Até as “lebras” e os graxains saem das macegas onde se amoitam.

As galinhas de pinto novo sempre extraviam algum filhote encharcado no meio das guanxumas. Saem com suas ninhadas pelo meio do campo, e até os gaviõezinhos famintos se aproveitam para carregar alguns.

A lenha do fogão fica molhada, o fogo fica ronceiro e, além de custar a pegar, fica uma cerração na cozinha, com a fumaça voltando da chaminé. Não há roupa que seque direito, e é preciso estender uma corda acima do fogão para enxugar as de maior urgência, as de baixo, por exemplo: as calçolas das moças e as ceroulas dos barbados.

As mangueiras viram atoladores, e as marcas dos cascos revolvem o piso lamacento, com o movimento da bicharada presa para tirar leite. Os cavalos se amontoam na porteira do piquete, relinchando e se escoiceando, enquanto esperam por um embornal de milho dente-de-cão, já que a grama molhada fica pesada para ruminar.

Nunca vou deixar de lembrar da estreia da minha capa de chuva nova, azul marinho, de feltro e de capuz, dita colegial, que vesti muito faceiro num dia de chuva de verão, para ir a pé na escola da professora Oracila, lá por 1960: voltei pra casa encharcado da cabeça até o dedão do pé, pois andava de pé no chão naquela época, por falta de umas botas. Não era impermeável e, talvez, servisse para abrigar do frio, mas pra chuva não se prestava de jeito nenhum.

Depois, vieram os acampamentos militares, quando o soldado é superior ao tempo e, nos dias de sol escaldante ou de chuva torrencial, o inimigo precisava ser enfrentado. Ainda bem que sempre era vencido, até porque era fictício, de mentirinha.

Hoje, me protejo defronte da lareira para enfrentar o frio e a chuva do nosso inverno caçapavano, mas lembro sempre do que já passei em busca da sobrevivência desejada desde há muito. Até aqui, venho sobrevivendo… Ah, e a minha capa de hoje é impermeável, adquirida por quarenta reais em um brechó em Cachoeira do Sul.