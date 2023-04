Em tempos passados, nem tão distante assim, escrevi sobre o coração de porco que foi implantado no peito de um cidadão americano com sucesso inesperado, e que marcava o início de uma evolução científica na saúde mundial, renovando esperanças para alguns milhares de casos muito graves e irreversíveis, por meio de tratamentos tradicionais. Trouxe uma luz para quem já estava em situação muito crítica. (Durou uns três meses a vida do transplantado, no caso).

Hoje, quero abordar o sentido figurado de uma outra expressão popular também envolvendo um coração: “corações de potros”. Por quê? Ora, simplesmente pelo fato de que todos reconhecemos a força, a resistência, a elegância, a mansidão, a capacidade de não aceitar o freio assim no mais (apesar da docilidade depois de amansado), a coragem e a valentia maior dos cavalos para nós, os gaúchos de raiz, que conhecemos a História e cultuamos as tradições do nosso Rio Grande bagual. Bagual assim como os cavalos que lhe ajudaram na emancipação e integram os nossos escritos históricos que nunca morrerão, gerações a fora, para todo o sempre.

Conta a história que o General Urquiza, argentino, por supuesto, durante os anos da Guerra da Tríplice Aliança, pastorejava em suas fazendas platinas uma tropilhazinha de 400 mil cavalos, que fornecia para as tropas aliadas que invadiram o Paraguay de Lopes. E que foi através dele, negociante por índole e meio de vida, que os brasileiros adquiriram nossas primeiras bombachas turcas.

Quem tem um “coração de potro” batendo dentro do peito carrega no DNA os genes mais sagrados de rebeldia, quanto ao não aceitar a ser escravo, nem de si, nem de amores, nem de destinos pré-traçados ou de fatos cabalísticos que determinam cansaço ou desistência. Quem tem um “coração de potro” no peito ou na alma, como um símbolo sagrado de origem, vive “peleando”, na luta, que só acaba com a solidão fria do túmulo, onde se cala para sempre. E só.

Em Lages, SC, nasceu um grupo de música nativista de grande sucesso, denominado Quarteto Coração de Potro. São jovens que manejam quatro violões, em parceria com vozes e uma gaita botoneira, numa simbiose inédita, cujas interpretações vêm chamando a atenção das mídias especializadas pelo Sul do país, e um pouco além das nossas fronteiras. Talvez pela coragem do empreendimento ou pelo ineditismo das composições bem arranjadas ou, simplesmente, porque representam a alma dos cavalos jovens, que conhecemos como potros. Símbolo de liberdade, sem limitações de tempo e espaço.

Afinal, foi no grito de “bamo cavalo”, na ancestralidade das grandes estâncias; nas domas e campereadas; na lonjura das tropeadas; nos campos de batalha, onde os peitos nus dos cavalos se transformavam em trincheiras galopantes no desafio terrunho de aniquilar o inimigo da Pátria; foi no lombo desse amigo imortal que transportaram riquezas, nos tempos de um Brasil ainda muito jovem, em busca de maioridade, quando a força dos muares alicerçou a audácia dos desbravadores tropeiros do Rio Grande a Sorocaba, pateando picadas e veredas.

É uma expressão bonita e desafiadora para quem lhe entende o significado e o simbolismo. Como se fosse um coração valente.