Fiquei com esse bordão na cabeça, depois de muito assistir a sua inserção em meio ao Jornal Nacional, como um tipo de chacota às crises e fatos políticos do Brasil na década de 2010/20. No tempo da Lava-Jato. Quase sempre, além de vergonhosas, hilárias, para popularizar o anúncio de alguma situação nova, na tentativa de explicar o inexplicável do mundo da política nacional. Da roubalheira institucionalizada que aconteceu e continua acontecendo em 2023, e acredito que nunca vai se terminar!!

Pensando bem, na vida da gente, no cotidiano das pessoas normais, acontece rotineiramente o “daqui a pouco a gente volta”. Sempre desejamos o retorno dos tempos bons da infância, dos períodos de bonança, dos encontros festivos, das vitórias esportivas, etc. e tal.

Só que, na maioria das vezes, aquilo que nos lembramos com saudade não volta mais. Como já diz a sabedoria popular, “não há mal que sempre dure, nem há bem que não se acabe”. Mas nós continuamos acreditando que os milagres dos retornos aconteçam.

Quando eu era mais jovem, planejava os patamares para alcançar na carreira militar, e depois dela, na política, imaginava o status e a situação que desfrutaria dentro das hierarquias que vivenciaria… Aí sim, seria diferente, conquistando cada vez mais poder de mando, para mudar as coisas que eu achava que estavam erradas e para devolver aos meus e ao povo da minha terra o muito que recebi da vida, embora com merecimento, eu acho.

Com o andar da carruagem, os postos foram alcançados e os fatos acontecendo na simbiose dos dias, e eu sempre aguardando as grandes mudanças para a próxima etapa do porvir. Mas não mudei no meu interior, e parece que não houve tantas transformações em minha vida, conforme o imaginado ao longo dela. O horizonte se espraiou e as lonjuras chegaram para mais perto.

Há fatos que não podem mais ser revividos, e outros mais que até desejamos que não se repitam nunca mais. Foram sofridos e penosos. Com as experiências acumuladas, aprendemos que, na maioria deles, não há volta possível. “Se foi o boi com a corda” ou “a gata com a cinta”. Mas também aprendemos que é preciso seguir sonhando, planejando, desejando e trabalhando para que haja novas vivências e a esperança nunca morra.

Aos espiritualistas, ocorre que o fim não exista e que é preciso continuar em outra dimensão, que nem tudo acaba aqui e que, num dia não tão longínquo, retornaremos para dar continuidade ao que iniciamos neste plano terreno. Para saldar as nossas dívidas que ficaram pendentes e para resolver alguns imbróglios ainda não de todo esclarecidos. E reaver alguns créditos que esquecemos, prometidos e não recebidos por ocasião do nosso afastamento repentino e, na maioria das vezes, inesperado. Ah, e que os que ficaram nos devendo ainda vão nos pagar, claro que vão. Porque voltaremos… Que nem o Anonymus Gourmet, aquele chato que dava receita na televisão. Só boia cara…

Enfim, cada qual ao seu modo ou crença religiosa precisa acreditar, de alguma maneira, que nem tudo está perdido e que “daqui a pouco a gente voltará”, em vida ou depois dela. Tomara, se for praga, que caia aqui por casa. Que chova em nossa horta, de novo. Talvez, na próxima vez, nós cuidemos melhor dela, da vida, né, bem entendido.