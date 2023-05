Num dia desses ventosos da semana passada, recebi um amigo de longa data, Waldir Petry, que me trouxe uma sacola de pinhões recém-colhidos. Bah, que baita regalo para quem tem história de vida e muitas boas recordações da terra serrana de Lages, onde o pinhão alimenta muita gente no tempo de inverno e serve, também, para encontros aconchegantes ao redor das chapas dos fogões incandescentes das cozinhas antigas das casas de tábua.

Cheguei por lá no início de 1997, para assumir o Comando do 1º Batalhão Ferroviário: “O mais antigo, mais tradicional e mais potente Batalhão da Engenharia de Construção do Exército Brasileiro”, orgulho e distinção para qualquer Oficial de carreira na ativa.

Em 1998, compus uma letra com o título acima, e fomos premiados duas vezes nos festivais Regional e Nacional da Sapecada da Canção Nativa, ambas em segundo lugar e como música mais popular. Deixei a minha marca gaudéria naquelas plagas catarinenses, onde a tradição gaúcha é muito respeitada e professada por quase todo seu território e suas diversas etnias, e onde a minha música virou uma espécie de hino de amor à natureza e respeito às araucárias (pinheiro brasileiro), preservadas por lei.

Quem tiver curiosidade, pode acessar no YouTube, interpretada por Pedro Valderas:

Debulhando pinha se repontam sonhos

Se fala do tempo e do amor antigo

Debulhando pinha, se debulha a alma

Nas frias noites calmas de viver contigo

Em tempos de antanho que a história registra

Me embrenhei nos ermos desses matagais

Dos campos serranos de pastagens ralas

No azul das gralhas e verdes pinheirais

Na lida da pinha conheci Maria

Cresceram meus filhos, lidando também

Enterrei sementes nas curvas dos pastos

Onde os verdes rastros se encontram com o além

Colhi pinhas verdes tais como a esperança

Tempos de bonança, de amar e querer bem

Hoje volto triste, trotando lembranças,

Debulhando pinha pra vender pinhão

Na beira da estrada, trilha dos tropeiros,

Antigos romeiros, marca deste chão.

Pertenço a essa gente de origens várias,

À sombra das araucárias sepultei meu coração

Que voe minh’alma e encontre noutro mundo

Um solo fecundo pra plantar pinhão

Falar nisso, vou desligar a panela, porque hoje de noite vou fazer um entreveiro de pinhão dos mais macanudos, para buscar um calor pra noite fria.