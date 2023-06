E os namoros?

Segunda-feira passada, dia 12 de junho, foi o Dia dos Namorados. Encheram as redes sociais de fotos e mensagens de amor, declarações de felicidade, fidelidade e outras cositas más. As floriculturas aumentaram as vendas, e os restaurantes se encheram de casais apaixonados, em comemorações festivas. O amor esteve nas manchetes e nos lábios das pessoas de todas as idades, que dizem ainda acreditar na força curadora e contagiante do seu poder.

Durante o jantar italiano que os rotarianos de Caçapava organizam todos os anos, com muito sucesso de público, um certo leitor me procurou, dizendo que costumava ler estas croniquetas que escrevo aqui na Gazeta porque elas o fazem recordar da sua infância rural e de alguns costumes regionais que já saíram de moda e dos quais eu costumo falar e recordar.

Agradecido e lisonjeado, me parei de analisador das cosas, e me veio esta estória dos namoros de antigamente, que hoje, também, nem existem mais. Não sei nem se os namoros de cidade, os urbanos, ainda acontecem.

Inventaram um tal de “ficar”, que termina com o romantismo das conquistas, abrevia os acontecimentos e vulgariza o sexo, ao mesmo tempo que esculhamba com a vida dos românticos da vida, acabando até com a dor de corno dos apaixonados.

Não tenho nem muita certeza se ainda existem os que choram por amor, os que mandam flores para a criatura amada, e uns outros que conseguem largar do celular um diazinho que seja para dar atenção ao parceiro da ocasião. Aliás, é na telinha que aparecem ofertas fugazes de amores baratos, de nudes provocantes e os golpes dos encontros amorosos que, quase sempre, engambelam os tímidos que se escondem no anonimato para tentar um momento feliz, mesmo que seja comprado.

Vivemos tempos de fluidez cultural cosmopolita, de modismos modernistas e de rupturas das tradições sociais. A sociedade, o mundo e a vida das pessoas se modificam na busca dos moldes que os veículos de informação nos empurram goela abaixo. Ser atual é ser desprendido, descolado, quando é mais importante dialogar com as máquinas do que com as pessoas.

A última moda é acreditar que a inteligência artificial será capaz de melhorar o mundo, que os robôs poderão substituir os humanos nas relações políticas e científicas, que daqui a pouco essas máquinas serão suficientes para construir de foguete a alfinete, como dizia minha avó.

Não tenho dúvida nenhuma, e lhes afirmo sem medo de errar: ninguém poderá jamais construir sentimentos artificiais, escrever poesias de amor com sensibilidade, admirar o perfume das flores ou produzir uma lágrima de emoção através de um circuito eletrônico.

Eu acredito no significado do Dia dos Namorados: escrevo versos e mando flores, mesmo que me rotulem de fora de moda e antiquado, porque eu ainda tenho força e coragem para “repontar meus sonhos” e morrer bradando que “a esperança é a última que morre” na busca da felicidade perene.