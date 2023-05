Espírito de porco

Como todo mundo sabe, uma das minhas filhas, Patrícia, é vereadora e trabalha como funcionária pública concursada, exercendo as funções de dentista no Posto de Saúde Municipal da Vila Henriques – ESF IV.

Foi estabelecido por lei que cada vereador, no exercício do mandato, tem direito a uma verba do Município, que ele pode destinar para a Prefeitura pagar em benefício da sua coletividade. São as Emendas Parlamentares, assim como as têm os deputados estaduais e federais.

Com esse dinheiro, ela adquiriu uma minipracinha de brinquedos, que foi instalada pelos funcionários da Secretaria de Obras no terreno ao lado do posto e da creche que ali foi construída, com verba federal e cuja obra se iniciou no governo do José Erli e foi inaugurada pela administração atual.

Quarta-feira passada, ela me pediu que fosse lá e plantasse uma muda de árvore, dessas que dão sombra, que havia ganhado de um morador da Vila. Fui orientado pela moça da limpeza do Posto acerca do lugar que melhor pudesse oferecer sombra para as crianças no futuro, quando a muda crescesse. Também me forneceu água para regar a jovem futura árvore sombreadora.

Vejam que todos estavam apoiando a ideia simples, mas inovadora, tanto que a própria Prefeitura fez outras aquisições desses aparelhos de entretenimento para a gurizada e instalou em outros locais da cidade.

Na tarde do mesmo dia, me dei conta de que havia plantado a dita muda no descampado e que, pequena como era, poderia ser pisoteada desavisadamente por algum frequentador. De tardezinha (17h30min), retornei ao local com uma estaca de mais de metro de tamanho para sinalizar e proteger a plantinha. Ela já havia sido quebrada bem no tronco, junto ao chão. A haste decepada foi deixada junto ao pé.

Me indignei: se o irresponsável que cometeu esse ato de vandalismo foi uma criança, ela não está recebendo em casa e na escola a educação adequada, por omissão ou despreparo dos pais e professores; e se foi um adulto, trata-se de um mau-caráter dotado de espírito de porco, sem educação e sem noção de cidadania. Deve ser do mesmo tipo de gente que reclama do Poder Público, recebe ajuda e assistência de saúde, e nunca reconhece, nem fica satisfeito.

Não estou aqui fazendo defesa de políticos e nem querendo fazer política barata. Estou, sim, tentando chamar a atenção para a falta de educação de alguns e o dever que todos nós que pagamos impostos temos para com o bem público, que o próprio nome já diz: pertence a todos.

Vai rachá uma lenha, vagabundo.