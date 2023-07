Falta de limites

“Os cinco tripulantes do submergível morreram. Destroços do equipamento de excursões ao Titanic foram encontrados e indicam que houve implosão, disse a Guarda Costeira dos EUA.”

Esta notícia foi manchete, dia desses passados (jun. 2023), na mídia internacional, o que, aliás, todo mundo que tomou conhecimento já esperava.

Cinco homens bem-sucedidos em seus negócios e profissões, dois deles ditos milionários, de nacionalidade inglesa – instruídos, portanto – decidiram gastar em torno de 250 mil dólares para visitar os destroços do navio Titanic, que, em 1912, com mais de 2.200 pessoas a bordo, se chocou com um iceberg e afundou, sumindo nas águas geladas do Atlântico Norte.

Seus destroços estão a cerca de quatro mil metros de profundidade, e distantes uns 600 quilômetros da costa do Canadá, lá pros lados do Polo Norte.

Havia uma empresa que, empregando uma geringonça aquática de sete metros de comprimento, teleguiada da superfície, contratava viagens para que aventureiros endinheirados de toda laia e procedência visitassem a famosa sucata marinha nas profundezas.

Pensem numa atitude desprovida de fundamentação racional. Eu não iria nem amordaçado, preso numa camisa de força, nem que me pagassem e eu dispusesse de tanto dinheiro para passear no fundo do mar. E já vou lhes avisando: para o espaço também não vou, e como não acredito que o “céu” exista como pregam as escrituras, não vou nem depois de morto, ainda mais pagando caro.

Pois um maluco desses, paquistanês e ricaço, foi e levou o filho para morrer junto com ele. A única vantagem dessa história triste e macabra é que os familiares não irão precisar custear as despesas e as dores dos velórios de seus entes queridos, pois já devem ter virado comida de tubarão.

Depois de assistir na TV e ler no jornal sobre o detalhamento da ocorrência tão descabida, me paro pensando na busca de razoabilidade desses comportamentos tão esdrúxulos. Seria acaso sede de aventuras desafiadoras, em que testariam seus limites para suportar o estresse em busca de adrenalina? Vontade de botar dinheiro fora? Desprezo pela própria vida e de seus descendentes? Falta de ter o que fazer? Confiança desmedida na segurança das novas tecnologias? Ou simplesmente falta de senso ante a ganância dos patrocinadores da invenção?

Esses comportamentos extremados estão em moda no mundo de hoje. Estão soltos por aí os mergulhadores de águas profundas, os exploradores de cavernas, os aventureiros do gelo, os escaladores de montanhas, os pilotos das naves espaciais, os homens-bomba do mundo árabe sempre em guerra, os ativistas imoladores do próprio corpo e todo tipo de suicidas disfarçados que povoam nosso planeta.

Tem muita gente boa que vive dizendo que o nosso mundo velho tá bem louco, e até virado, ou se virando pelo avesso: loucas são as pessoas com seus desvios de personalidade e comportamentos fora de moda.