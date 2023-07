Invernia medonha

Parece que São Pedro estendeu seu poncho antigo no varal do céu. Uma mancha escura, do tipo de uma sombra, tomou as barras do poente, disfarçada de anoitecer, na manhã do domingo de inverno que, por si só, já tem ares de tristonho.

O dia se enfarruscou no horizonte, impactando o semblante de quem esperançava ver o sol no raiar de uma nova manhã de ócio e mate amargo na rotina dos gaúchos do Sul.

Quem tivesse dormido cedo, pensando em aproveitar o domingo para alguma lida descompromissada ao derredor das casas, perdeu o tino e o entono pela sisudez daquele tempo. Talvez um recado para os menos avisados de que domingo é mesmo o sétimo dia da semana e foi feito para o descanso obrigatório de todo mundo.

Mas sempre hay os que não vivem ligados no calendário inventado por outros homens, do tempo de antanho, porque a dor do bolso não lhes permite se olvidar que laborar é preciso, faça chuva ou faça sol, e de que muitas bocas famintas dependem e sobrevivem da negação do seu direito de respeitar feriados e dias santos.

Parece que a gente fica com vontade de viver pra dentro de si mesmo nesses dias de inverno e tempo feio, sorumbáticos. Quando esfria, a “cosa” fica ainda pior um pouco, pela contrição. E quando chove, aí então é que a situação se estupora por completo, e na cidade, pior ainda. As restrições se avolumam de tal modo que muitas pessoas decidem por se abrigar nos braços de Morfeu, na esperança de que um bom sono lhes ajude a ultrapassar aquele tempo nojento da estação.

Sempre me recordo que, quando miúdo, na campanha, em meados do século passado, havia alternativas costumeiras para os dias sisudos do inverno: debulhar milho no galpão; lidar com corda; socar canjica no pilão antigo do avô; aproveitar para matar porco, derreter a banha na panela de ferro e fazer morcilha e linguiça; tricotar na beirada do fogareiro de brasas; remendar as bombachas dos homens da lida de campo (todo peão da campanha que se prezasse usava uma bombacha remendada na altura das coxas); e outros afazeres de dentro de casa.

Mas havia, também, as dificuldades daqueles tempos sebosos, que não podiam ser postergadas, de jeito nenhum: cortar lenha para o fogão de chapa; recolher as vacas de leite; levar o milho para a porcada do chiqueiro; cortar aveia de foice para a cavalhada da encilha; curar bicheira de umbigo de terneiro novo escondido na macega; recolher as ovelhas recém-paridas para livrar os cordeiros das peçonhas campeiras; etc. Era tempo de lavrar a boi a resteva do milho no meio dos atoladores dos olhos de boi pra plantar trigo.

Naquele dia, o tempo amanheceu de cara feia, e eu me contentei em cevar um mate topetudo com flor de maçanilha, espiando pelas vidraças do rancho povoeiro, no aguardo de uma boia quente, feita por mão de mulher para o meio-dia, e da chegada da hora do jogo na TV, quando a minha única alegria do dia poderia ser uma vitória tricolor com assistências e gols imprevisíveis do Luisito Suárez por algum descampado das grandes arenas do Brasileirão.