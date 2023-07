Motorizados

Li recentemente – junho de 2023 –, no Correio do Povo, o resultado de uma pesquisa nacional acerca do tamanho e da constituição da frota automotiva do País. Temos autos pra posto de gasolina nenhum apresentar queixume. Está aumentando o número de consumidores de combustíveis fósseis em potencial.

Disseram que 70% das famílias brasileiras da nossa Região Sul possui, pelo menos, um veículo automotor de quatro rodas. Nas regiões Norte e Nordeste, o número de motocicletas é que predomina.

Descobri, também, que aqui em Caçapava existem 15 mil veículos licenciados, entre autos e caminhões, e quase mil tratores.

Quem vive desde as décadas de 1960/1970 deve bem se lembrar de que, no “nosso tempo” de guri, existiam bem poucos autos de praça (táxis) e alguns outros veículos particulares, que podiam ser identificados de longe pelo tipo e pelo motorista. Eram raros os proprietários de boas posses que podiam se dar ao luxo de adquirir um auto importado.

Foi no governo do Juscelino Kubitschek, no início dos anos de 1960, que as fábricas nacionais foram implantadas, com incentivos fiscais e financiamentos bancários subsidiados a fim de desenvolver a indústria automobilística tupiniquim.

No mundo em que hoje vivemos, não é mais possível sobreviver sem o uso de um automóvel, e os gastos com combustível e manutenção passaram a fazer parte do orçamento familiar. Os veículos viraram instrumentos de trabalho para muitas profissões, e os deslocamentos dos urbanos para o interior não são mais possíveis sem o uso desses cavalos modernos.

Já não se vê mais carreteiros vindos de fora, vendendo quitanda pelas ruas, nem carroceiros entregando leite engarrafado de porta em porta, tampouco padeiros de charretes, distribuindo pão para os consumidores, e menos ainda os velhos pipeiros, abastecendo de água as residências e os pontos comerciais da zona urbana, onde não houvesse um poço, todos movidos com a força da tração animal do pescoço do boi ou da barrigueira do cavalo.

Na segunda Grande Guerra, de 1939 até 1945, os alemães inventaram o Volkswagen, que foi muito utilizado pelas suas tropas por ser rústico, resistente e, ainda, gastar pouca gasolina. Logo aportou por aqui, apelidado de Fusca, e se tornou uma boa praga pelo seu preço reduzido, alcançando o modismo de carro popular.

O meu primeiro automóvel foi um fuscão preto de 1.600 cilindradas, ao final do curso de formação da Aman. Precisei que meu pai vendesse um boi gordo para eu poder pagar a entrada do financiamento da Auto Modelo do Rio de Janeiro, que fez uma promoção para os aspirantes de 1972.

Foi o Collor que declarou, lá por 1990, que os nossos carros mais pareciam umas carroças, se comparados com o conforto e a tecnologia dos veículos americanos e europeus.

Atualmente, já podemos escolher marcas e modelos, conforme o gosto e o bolso de cada um. Estamos quase todos motorizados, e nem todos ainda se parecem com carroças mecânicas.