Muito se tem falado acerca do comportamento da juventude do século XXI. Sobre as atitudes dos jovens alienados, que não veem o mundo do jeito que os mais velhos enxergam e estão se lixando para os outros e suas lições de moral das antigas, olhando apenas para o próprio umbigo. É comum escutarmos expressões do tipo “essa gurizada de hoje não tá nem aí pra velocidade em que gira o mundo, não aceita opiniões dos mais velhos, se acham, não escutam nem os pais, nem os professores e não respeitam ninguém”.

Pois lhes conto que nem tudo está perdido, e que ainda existem ilhas de excelência por esse mundão do nosso Deus.

Nos dias de Carnaval último passado, viajei para Santa Catarina, litoral, abaixo de chuva e fuga do sol e, por isso mesmo, entediado de ficar no quarto da pousada, busquei alternativas para bem passar meu tempo. Saindo de Ponta das Canas de ônibus, minha filha companheira de viagem e eu resolvemos ir ao Centro de Florianópolis no domingo, perambular em busca do que fazer.

Já no primeiro “bus” que embarcamos, um guri me ofereceu o banco, se propondo a viajar de pé. Disse a ele que eu estava bem, que caminho regularmente, que estou em forma e que aguentaria o pequeno percurso segurando no “puta merda” do corredor, tranquilamente. Respondeu que o pai dele também tinha por costume fazer caminhadas e que até frequentava academia de ginástica para se manter em boa forma física, principalmente mantendo o coração energizado. Eu lhe disse que também fazia isso e que, inclusive, andava tomando cuidados especiais com o regramento alimentar: evitando as gorduras, o álcool dos destilados, passando longe das frituras, etc.

Na volta da jornada, mais uma vez um gurizote, vestido com a camiseta do São Paulo, de óculos de grau, se prontificou a ceder seu banco. Desta vez, aceitei, por já haver caminhado muito e estar um bocado cansado, com as velhas pernas doloridas. Mais adiante, ofereci meu lugar para uma senhora que aparentava ser mais velha do que eu, e terminei minha pequena viagem de pé novamente.

Foram dois bons exemplos de comportamentos educados da parte de dois jovens viajantes. Fiquei um tanto quanto admirado e agradecido pelas gentilezas recebidas, e me parei de pensador sobre o assunto. Ambos eram gente comum, sem ostentação de riquezas ou tampouco aparência de “pobre bicho”, bem apessoados e que, por certo, tiveram uma boa educação em casa, para tratar os idosos com certa consideração que bem o merecem.

E me caiu mais uma ficha: eu estou mesmo com aparência de um idoso, já não engano mais ninguém, mas, do alto dos meus setenta e pico, ainda não me acho tão desgastado, principalmente quando me olho no espelho. Para os outros, eu sou mesmo um “pobre velhinho”, desses que o tempo vai curtindo nos varais da vida, sob os raios de sol de muitas primaveras e verões. E se, por vezes, me escondo nas sombras dos invernos, é somente para não perecer ao relento, pelas friagens do mundo.

Estamos na luta, peleando, quase sempre aprendendo e, de vez em quando, ensinando.

Obs.: Boa Páscoa em família, para todos os leitores da Gazeta, sob as bênçãos de Cristo, com saúde, paz e fraternidade!