Não sei quem é o autor: “O tempo passa, a barba cresce; o forno esfria, e o pão não cresce”.

Cada coisa a seu tempo, eu já sei, mas o tempo de cada um é muito diferente. Quando eu era guri, viajava com meu pai para a Picada Grande, de carreta puxada por uma junta de bois, levando sacos de trigo e milho para moagem, para fazer farinha para assar pão no forno de lenha.

Minha mãe, quando passeava pela vizinhança, atrelava um cavalo velho, zaino, de nome Iedo Fiúza (engenheiro gaúcho de Porto Alegre, que foi candidato a presidente do Brasil pelo PCB, em 1945) na aranha; e eu, quando levava roupa suja na lavadeira ou ia buscar carne na venda aos sábados, ia de a cavalo, por cerca de uma hora de viagem, ao tranquito, no más.

Quando fomos rever os tios da minha mãe, lá no Irapuá, viajamos num trator grande, de cor verde, de marca Stayer, que tinha uns bancos laterais acima do rodado traseiro que muito me encantaram. Num dia chuvoso de inverno, andei por primeira vez num Ford Modelo A, pela estrada da Palma, que era uma grande novidade.

Em 1960, quando do asfaltamento da BR 290, na região do Durasnal, me distraía com os atoleiros dos caminhões carregados pelos desvios da estrada em obras.

Já em 1969, quando fui cursar a Academia Militar, em Resende-RJ, planejei, para o final dos quatro anos do curso, comprar um automóvel Sinca, no auge da fama naquela década. Comprei um Fuscão Preto 1600, apelidado Zequeti, sambista carioca campeão do Carnaval daquele ano, quando o Almir Rogério ainda não cantava o dito cujo, e eu já começava a sofrer alguma influência cultural alienígena. Quando vim para São Gabriel, como Aspirante a Oficial, na época chuvosa, ia pra fora com correntes nas rodas traseiras que descascavam a pintura dos para-lamas. Naquele tempo, as estradas eram piores do que são hoje. Ou não?

Ainda desfrutei do recado, do bilhete e do aviso “na radia”, no Informações de Caçapava, ao meio-dia, apresentado pelo saudoso Breno Pereira, que tantos bons serviços prestou ao povo do interior. Meu pai havia comprado um rádio Telespark de uns ciganos, que era alimentado por uma bateria de seis volts carregada por um cata-vento.

Comecei a declamar num programa de auditório, ao vivo, na Caçapava, aos domingos à tarde, para poder mandar notícias de graça pra casa. Terminado o programa, corria para o estádio para assistir aos jogos do campeonato local. Algumas vezes, dividi a acanhada arquibancada com o Gildo de Freitas e/ou o Ademar Silva, que vinham cantar nos pequenos circos ou parques de diversões que visitavam nossa cidade, trazendo entretenimento para o povo. Não havia essa telinha que nos aprisiona e escraviza, nem o tinhoso do celular.

Assim foi a evolução que assisti quanto ao transporte e às comunicações. No entanto, existe outra, quase despercebida, que é a “velocidade da vida das pessoas”. Boa por um lado, porquanto agiliza desenvolvimento e gera facilidades para todo mundo, mas deletéria para o modo de vida e para os relacionamentos entre os entes de bem. Andamos sem tempo para conversas descompromissadas de final de tarde, de curtir o crescimento dos filhos ou dos netos e a sabedoria do envelhecimento dos troncos familiares.

A correria de ter de ganhar a vida, cada vez com mais dificuldades, nos impõe a busca de vitórias diárias e a solução de problemas que nem sempre fomos nós que escolhemos enfrentá-los. Porque quando sofremos e perdemos tempo para sair das arapucas em que nós mesmos nos metemos, aceitamos as agruras com certa facilidade, pois estamos na busca da felicidade. Mas quando sofremos obrigados pelas circunstâncias, pelos outros, a vitória ocasional vale bem menos.

E nós, os veteranos, somos obrigados a aderir ao modernismo tecnológico que o modismo nos impõe, sob pena de ficar fora de moda.