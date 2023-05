Tchêêê, vem chegando O Senhor Inverno, de novo e faceirito, trazendo frio e chuva para a campanha gaúcha (até que enfim, cerca de 400mm nestes primeiros dias de maio) e muitas coisas boas, peculiares para os de bombacha que sobrevivem por aqui.

Quando espiei pela vidraça da janela, um dia desses passados, e constatei o vento assobiando, a garoa galopeando e o bicharedo se amoitando pros galpões, não tive nenhuma dúvida: o verão “se terminou-se”, lamentavelmente. Tampei a piscina, guardei as bermudas e fui procurar os blusões de lã que havia guardado em agosto passado. Quando parou a chuvinha renitente, botei meu poncho Campomar no arame para pegar um sol com vento e matar as “punilhas”, na verdade punias.

Lembrei uma frase da nossa historiografia sobre a Revolução Federalista de 1993: Vem chegando o Gumercindo, gritavam apavorados os situacionistas Chimangos Castilhistas pelas ruas, em polvorosa diante da presença do revolucionário guerrilheiro Maragato, que queria descentralização do poder em benefício das Províncias de então, na jovem República do Brasil.

Nascido em 1852 e conhecido como o Napoleão dos Pampas, foi estancieiro e comandante militar revolucionário, chegando até a cidade de Lapa (PR), onde foi barrado pelas tropas Federais. Morreu em 1894, vítima de uma tocaia criminosa lá pros lados de Santiago. Depois de sepultado, foi desenterrado, e sua cabeça decapitada, entregue dentro de uma caixa de sapatos ao governador Júlio de Castilhos, que foi sucedido por Borges de Medeiros por intermináveis 22 anos, às custas de falcatruas e votos de cabresto.

O inverno, por certo que não será tão cheio de tragédias assim, mas sempre será a estação do recolhimento, dos vinhos, das vergamotas, dos bolos fritos, dos aconchegos das moradas e da proximidade das pessoas que se querem bem. Ah, e também das sopas de agnoline e dos saborosos e calóricos mocotós dos gaúchos. Em Santa Catarina, é tempo de comer pinhão na boca dos fogões de chapa. Até já inventaram uma maquininha para agilizar o seu descasque.

Já vi, pela internet fofoqueira, muita gente tratando de acender as lareiras e alguns anúncios de vendas de tocos de lenha para fazer fogo na friagem. Há grandes estenderetes de cobertores, acolchoados e edredons mofados, desentocados dos armários para agasalhar gente de todas as idades, em casebres e palacetes da cidade.

Para mim, sempre foi muito dificultoso não engordar no inverno. É uma estação de consumo dos alimentos mais calóricos, vinhos e doces caseiros fabricados no verão.

É, também, tempo de cuidar dos resfriados, principalmente de velhos e crianças. Aliás, sempre me pergunto por que o horário das aulas no turno da manhã não é alterado para mais tarde, se há tanta criança que mora longe das escolas e precisa sair das camas cedo para pegar o transporte escolar em tempos de geadas e chuvaradas frias. Poderia ser lá pelas 9h30min, pelo menos. Ou não?

Então tá, que se achegue este Senhor Inverno, porque neste ano vai me pegar vacinado contra a gripe e com o garrafão de cachaça com butiá com mel bem cheio e renovado.