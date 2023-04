Andou, andou e andou… E de andejar se cansou, Sempre tangendo seus sonhos, Por fim, sem rumo, parou…

Conheci um ancião de pouco traquejo nos bancos escolares, mas que, muito falante e grande contador de estórias, costumava tentar mostrar conhecimentos retóricos através de um vocabulário todo seu, cheio de arremedos. Ao invés de falar que ocorrera um equívoco, ele dizia que havia um “pivoque”; quando se referia a satisfazer necessidades fisiológicas, dizia que fizera uma “miolégica”; para dizer ressabiado, aplicava “sarrabiado”; quando tentava desfazer de uma casa mais simples, dizia que tal fulano morava numa “cuchichola” (coxixola); e muitas tantas outras expressões que, por hora, nem me lembro mais.

Lhes falo, desta vez, dos equívocos (pivoques) que enfrentamos ao largo da existência por não entender direito o significado de algumas decisões tomadas em certas oportunidades, assim como aqueles que confundem o significado das palavras desconhecidas. Quando, cansados, paramos e não atendemos às expectativas do que planejamos.

É como se andássemos por uma estrada desconhecida, de noite, e, no outro dia, tivéssemos de servir de guia, à luz do sol, para que outros a percorressem com segurança. Não conhecendo todas as suas curvas, nem os seus atalhos, perigamos nos perder pelo caminho novo.

Quando envelhecemos, e paramos para raciocinar, numa introspecção reflexiva, precisamos ter orgulho daqueles trechos percorridos por vontade própria e decisões ultrapassadas com sucesso. É como um pênalti perdido: só erra quem bate e, nessa hora, faz muito bem recordar dos tantos gols espetaculares que já marcamos.

Aquele perdido seria apenas mais um, e não foi o único. Não adianta chorar pelo leite derramado, depois que o gato lambeu o líquido esparramado pelo chão da cozinha. Poderia garantir o café da manhã do outro dia… Poderia, se não tivesse entornado.

Por isso, lhes convido a pensar nos viandantes, que somos todos nós: a vida só nos foi emprestada com prazo de validade desconhecido. Se o que já fizemos nos satisfez de pleno, durmamos tranquilos, de travesseiro fofo e fronha limpa nestas noites frescas do outono caçapavano.

Diante das citadas premissas, prossiga na missão, pois ninguém está proibido de continuar sonhando, e quem sonha é porque ainda está vivendo. Não em todas que lhe caírem no colo, mas nas suas escolhidas e preferidas pra seguir. Porque a maturidade e as vivências nos permitem escolher os melhores caminhos a percorrer. Nem sempre haverá tempo para atacar em diversas frentes. E cuidado com os “pivoques”, muitas vezes, são eles que nos botam no mato…