Zeno Chaves recebe tripla homenagem

Na noite desta quarta-feira, dia 12, o CTG Sentinela dos Cerros realizou evento com participação de mais de 300 pessoas para homenagear uma das principais figuras do tradicionalismo do RS, o tradicionalista Zeno Dias Chaves pela passagem de seus 90 anos de idade.

O Patrão do CTG, Flávio Barreiro, entregou uma placa da entidade ao homenageado e enfatizou a importância de Zeno na história de Caçapava do Sul e do Estado. Na sequencia, o vereador Mariano Teixeira também entregou uma placa ao Homenageado em nome da Câmara de Vereadores. Ainda dentro das homenagens, o Presidente do MTG, Nairo Callegaro, presentou Zeno Chaves com um troféu do tradicionalismo.

A Invernada Artística do CTG Sentinela apresentou seis músicas em homenagem ao aniversariante e também as autoridades tradicionalistas que participavam do evento. Após a cerimônia oficial, os músicos de Caçapava do Sul subiram ao palco para animar o evento até o final, além de cantarem o parabéns gaúcho a Chaves.

Participaram também do evento os famíliares de Zeno Chaves, os Ex-Patrões do CTG Sentinela dos Cerros, autoridades tradicionalistas e Conselheiros do MTG, o Secretário de Cultura e Turismo, Leandro Bazzoti, Patrões de Piquetes e entidades de Caçapava do Sul.

Assessoria de Comunicação do CTG